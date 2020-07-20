На Любінській збудують житлово-офісний центр. Візуалізація

На вул. Любінській, 6 на місці двоповерхового будинку збудують житлово-офісний комплекс із об’єктами торгівлі. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 20 липня, затвердив виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ПП «Аптечний склад «Данфарм» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво будівлі громадського призначення і будинків із житловими квартирами у верхніх поверхах та вбудовано-прибудованими приміщеннями у нижніх поверхах, підземним паркінгом на вул. Любінській, 6.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,44 га, яка знаходиться на межі з історичним ареалом Львова. Сьогодні тут розташована двоповерхова офісна будівля та аптечний склад, її виконком дозволив знести.

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Весь комплекс складатиметься із чотирьох зблокованих будинків на 7-8 поверхів. Три із них будуть повністю житловими, ще один – із торгово-офісними приміщеннями.

Під час обговорення члени виконавчого комітету цікавились, чи не побільшає заторів на вул. Любінській через це будівництво. Своєю чергою в ЛКП «Львівавтодор» заявили, що найбільше навантаження припаде на перехрестя Кульпарківська – Городоцька, тому тут рекомендують провести модернізацію світлофорів. Це, на їхню думку, збільшить прохідність перехрестя.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 48,1%, а також встановив таку гранично допустиму висоту будівель:

перший будинок – 30,7 м;

другий будинок – 28,40 м;

третій будинок (торгово-офісний центр) – 28,40 м;

четвертий будинок – 27,80 м.

Також забудовник має провести благоустрій території, облаштувати спортивний і дитячий майданчики.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «Аптечний склад «Данфарм» зареєстроване за місцем майбутнього будівництва – на вул. Любінській, 6. Фірма існує з 1996 року і займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомості.

Засновником і кінцевим бенефіціаром підприємства є львів’янин Ростислав Говзан. У його власності є ще низка компаній, зокрема ТзОВ «1-ша аптека», ПП «Данфарм Апартментс», ПП «Сучасні аптечні технології», ТзОВ «Доставка ліків». Також Ростислав Говзан є співзасновником Комітету підприємців Львівщини.

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