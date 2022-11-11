Перший морський дрон для України назвуть на честь Херсона

На платформі United24 українці зібрали кошти для купівлі першого морського дрона. Його назвуть на честь Херсона. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Один морський дрон, який є унікальною і засекреченою українською розробкою, коштує 10 млн грн. Через платформу United24 вже вдалося зібрати на перший такий апарат. Загалом у планах – купівля 100 таких безпілотників, які будуть першим українським морським флотом дронів.

«Це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв’язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також – наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів», – пояснив Михайло Федоров.

Він додав, що подібні морські безпілотники вже продемонстрували свою ефективність у бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту «Адмірал Макаров». Після цього РФ втратила беззаперечну перевагу на воді.

Також Михайло Федоров додав, що кожну п’яту свою ракету Росія запускає саме з кораблів, тому важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів.

«Тому й збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів», – підкреслив глава Мінцифри.

Долучитися до збору коштів на морські дрони для України можна за цим посиланням.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. Але разом із тим наші військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли міста.

Генштаб і Міноборони наразі офіційно ще не підтверджували повернення Херсона під контроль України.

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