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Перший морський дрон для України назвуть на честь Херсона

Наталя Дуляба

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На платформі United24 українці зібрали кошти для купівлі першого морського дрона. Його назвуть на честь Херсона. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Один морський дрон, який є унікальною і засекреченою українською розробкою, коштує 10 млн грн. Через платформу United24 вже вдалося зібрати на перший такий апарат. Загалом у планах – купівля 100 таких безпілотників, які будуть першим українським морським флотом дронів.

«Це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв’язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також – наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів», – пояснив Михайло Федоров.

Він додав, що подібні морські безпілотники вже продемонстрували свою ефективність у бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту «Адмірал Макаров». Після цього РФ втратила беззаперечну перевагу на воді.

Також Михайло Федоров додав, що кожну п’яту свою ракету Росія запускає саме з кораблів, тому важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів.

«Тому й збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів», – підкреслив глава Мінцифри.

Долучитися до збору коштів на морські дрони для України можна за цим посиланням.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. Але разом із тим наші військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли міста.

Генштаб і Міноборони наразі офіційно ще не підтверджували повернення Херсона під контроль України.

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