На війні загинув боєць львівської тероборони Тарас Чайка

У суботу, 12 листопада, Львів проведе в останню путь бійця 125 бригади територіальної оборони Тараса Чайку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

29-річний Тарас Чайка загинув у бою з російськими окупантами 2 листопада. Поховають його Личаківському кладовищі 12 листопада.

Чин похорону розпочнеться о 10:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), о 10:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка воїна

Тарас Чайка (10.02.1993 – 02.11.2022) був уродженцем села Сокіл Волинської області.

Навчався Львівській загальноосвітній санаторній школі №1 імені Богдана-Ігоря Антонича. Закінчив Львівський національний університет природокористування за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2020 році отримав спеціалізацію у галузі «альтернативного вирішення спорів». Додатково навчався у Міжрегіональній академії управління персоналом. У 2022 році здобув ступінь магістра права та після перемоги планував стати адвокатом.

Після проходження військової кафедри на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отримав звання «молодший лейтенант».

Свій кар’єрний шлях розпочав із бухгалтерської сфери. У 2021 році одержав свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

У вільний час захоплювався мисливством та рибальством, був членом Львівської міської та Золочівської районної організацій українського товариства мисливців та рибалок.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії вступив у лави 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Був командиром окремого розвідувального взводу. 16 квітня 2022 року йому присвоєно звання «лейтенант».

У Тараса Чайки залишилися мама, дружина, донька, брат та бабуся.

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