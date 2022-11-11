ОСТАННІ НОВИНИ

На Херсонщині цивільні наїхали на російську міну: поранені двоє дітей

Ольга Денисяка

|

У Херсонській області цивільні наїхали на міну, яку залишили російські окупанти. Поранені четверо людей, зокрема двоє дітей. Про це повідомив у Телеграмі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

В Херсонській області цивільні наїхали на міну, яку залишили після себе окупанти. 4 поранених, серед яких дві дитини 9 та 14 років.

Тимошенко зазначив, що внаслідок підриву поранені четверо людей, зокрема двоє дітей, віком 9 та 14 років.

Також підірвалися двоє дітей у Салтівському районі Харкова на вибуховому пристрої. Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли вибуховий предмет, який детонував. У дітей осколкові поранення. Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу. Їхній стан оцінюють як середньої важкості.

Львівський портал повідомляв, що російські окупанти, тікаючи з півдня України, залишають безліч мін з прикріпленими до них написами – «від чистого серця» та «з любов’ю з Росії».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал