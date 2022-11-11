На Херсонщині цивільні наїхали на російську міну: поранені двоє дітей

У Херсонській області цивільні наїхали на міну, яку залишили російські окупанти. Поранені четверо людей, зокрема двоє дітей. Про це повідомив у Телеграмі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

В Херсонській області цивільні наїхали на міну, яку залишили після себе окупанти. 4 поранених, серед яких дві дитини 9 та 14 років.

Тимошенко зазначив, що внаслідок підриву поранені четверо людей, зокрема двоє дітей, віком 9 та 14 років.

Також підірвалися двоє дітей у Салтівському районі Харкова на вибуховому пристрої. Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли вибуховий предмет, який детонував. У дітей осколкові поранення. Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу. Їхній стан оцінюють як середньої важкості.

Львівський портал повідомляв, що російські окупанти, тікаючи з півдня України, залишають безліч мін з прикріпленими до них написами – «від чистого серця» та «з любов’ю з Росії».

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