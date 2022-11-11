У Харкові двоє дітей підірвалися на міні

Унаслідок вибуху міни до лікарні потрапили двоє дітей 12 та 15 років. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Так, у п’ятницю, 11 листопада, близько 13:00 год. на вулиці Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки на міні підірвалися двоє хлопчиків. Унаслідок вибуху діти 12 та 15 років отримали поранення.

Рятувальники допомогли медикам зупинити кровотечу. Згодом дітей госпіталізували. Наразі на місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС.

У ДСНС зазначили, що, ймовірно, спрацював касетний боєприпас.

Рятувальники закликають українців:

пересуватись лише дорогами, тротуарами та твердими поверхнями;

не наближатись та не чіпати вибухонебезпечні предмети;

не ходити у ліс, на поля та водойми;

не підходити до розбитої техніки та пошкоджених будівель.

Батьків просять попередити дітей про небезпеку боєприпасів, а у випадку виявлення підозрілих предметів відразу дзвонити «101».