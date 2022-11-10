За напад на військового львів’янин відсидить 8 років за ґратами

Львів’янина, який під час війни напав на військовослужбовця і пограбував його, відправили на 8 років у тюрму. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про 58-річного мешканця Львова, який вже раніше був судимий за грабіж. Встановлено, що він напав на військовослужбовця ЗСУ у під’їзді одного з будинків.

Нападник підстеріг військового біля його помешкання, вдарив по голові, після чого той знепритомнів. Після цього зловмисник забрав наплічник потерпілого, у якому були документи та телефон.

Далеко втекти розбійник не встиг, правоохоронці його оперативно затримали.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (вчинення розбою під час воєнного стану) ККУ.

Галицький районний суд міста Львова засудив чоловіка до 8 років позбавлення волі. Сам нападник свою вину визнав.

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