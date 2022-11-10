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У США стверджують, що росіяни відходять з Херсона

Анастасія Диняк

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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що у Пентагоні вже спостерігають перші ознаки того, що РФ відводить війська з Херсона. Про це пише CNN.

Так, Міллі зазначив, що Росія насправді відводить своїх військових з тимчасово окупованого Херсона, як вона і заявила раніше.

Він додав, що виведення 20-30 тисяч бійців із західного берега Дніпра може зайняти кілька днів або навіть тижнів.

«Я вважаю, що вони роблять це для того, щоб зберегти свої сили, відновити оборонні лінії на південь від річки, але це ще належить побачити. На даний момент перші ознаки того, що вони роблять те, про що говорять, і ми бачимо ці перші ознаки», – наголосив він.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон.

В Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважне бачитьаючи на заяву Міноборони РФ. Водночас голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не розголошувати інформацію про дії Сил оборони України та наголосив, що варто довіряти офіційним джерелам інформації.

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