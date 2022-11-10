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На війні загинув мешканець Львівщини Володимир Слотвінський

Наталя Дуляба

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Внаслідок поранення, отриманого неподалік Бахмута, загинув 28-річний мешканець Львівського району Володимир Слотвінський. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Рава-Руської міськради.

Володимир Слотвінський загинув 8 листопада у районі смт Курдюмівка, що неподалік Бахмута Донецької області. Він отримав поранення, несумісні з життям.

Сам 28-річний Володимир Слотвінський (26.07.1994 – 08.11.2022) був мешканцем села Потенич, що біля кордону з Польщею. Ріс у багатодітній сім’ї. Захищав Україну у складі відділення технічного забезпечення взводу зв’язку батальйону оперативного призначення Нацгвардії.

Про дату, час і місце прощання з воїном обіцяють повідомити згодом.

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