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На Сихові відкрили Центр води

Наталя Дуляба

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На вул. Хуторівка, 24 запрацював Центр води. Тут мешканці Сихова зможуть не лише отримати низку послуг від «Львівводоканалу», а й купувати фільтровану воду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

У щойно відкритому Центрі води надаватимуть основні сервісні послуги «Львівводоканалу»:

  • інформація щодо нарахувань та показників лічильників холодної води;
  • зміна власника особового рахунку;
  • укладення договору та видача довідок;
  • реєстрація заявок на отримання технічних умов;
  • купівля та встановлення лічильників на воду;
  • заявки на проведення лабораторних досліджень якості води тощо.

Відвідувачів тут обслуговуватимуть троє менеджерів. Аби не утворювались черги, в сервісному центрі діє електронна черга. Оплатити послугу «Львівводоканалу» можна відразу на місці через термінал.

Графік роботи сервісного центру на вул. Хуторівка, 24: понеділок-четвер з 08:00 до 17:00 год., п’ятниця – з 08:00 до 16:00 год.

Зазначимо, що тут також працює лінія розливу фільтрованої води. Купити доочищену воду у цілодобових водоматах можна за 1,20 грн/л.

«У водопровідну систему міста Львова ми подаємо воду з глибоких артезіанських свердловин такою, якою її створила природа, нефільтровану, лише мінімально дезінфіковану розчином гіпохлориту натрію. Однак протікаючи через застарілі водопроводи, вона подекуди «збагачується» зайвим залізом, її властивості погіршуються. Саме тому є попит на доочищену воду для питних потреб. Наша вода проходить кілька етапів фільтрування, пом’якшення та мінералізацію», – розповів директор «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович.

Додамо, що відкрити такі Центри води планують у кожному районі Львова.

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Фото: ЛМР

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