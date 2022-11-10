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Львівська «вісімдесятка» звільнила село на Харківщині і знищила підрозділ окупантів

Наталя Дуляба

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Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади деокупували новий населений пункт у Харківській області і розгромили підрозділ рашистів, який там стояв. Про це йдеться на сторінці військових у Facebook.

Який саме населений пункт на Харківщині вдалося звільнити від російських загарбників, наразі не уточняють. Відомо, що бійці львівської «вісімдесятки» знищили ворожий підрозділ, який там дислокувався.

При цьому один із окупантів вирішив застрелитись. Десантники припускають, що це він зробив, бо наслухався страшних історій від пропагандистів.

«Почувши, що в населений пункт заходять саме українські десантники, один з окупантів вирішив покінчити життя самогубством. Це свідчить, що російська пропаганда працює у правильному напрямку, залякуючи різними байками своїх “чмобіків”», – кажуть у «вісімдесятці».

Нагадаємо, станом на початок жовтня російська окупаційна армія тримала під своїм контролем ще 77 населених пунктів у Харківській області. Загалом це чотири територіальні громади, а у відсотковому співвідношенні – 4,4% від загальної кількості населених пунктів Харківської області.

Наприкінці жовтня під окупацію на Харківщині перебували вже 32 населені пункти або 2% території області. Загалом ЗСУ звільнили тут 544 міста й села.

Після контрнаступу української армії й деокупації Харківщини територію області почали укріплювати додатковими фортифікаційними спорудами.

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