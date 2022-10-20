У Харківській ОВА назвали кількість окупованих населених пунктів у області

На Харківщині окуповані росіянами залишаються 2% території області. Про це пише «Радіо Свобода».
Так, голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що станом на 20 жовтня окупованими залишаються ще 2% Харківщини.
«На сьогоднішній час у нас деокуповано 544 населені пункти. І залишається під тимчасовою окупацією 32, це складає трохи менше 2%», – зазначив він.
За його словами, на деокупованих територіях триває розмінування.
Як повідомляв Львівський портал раніше, на Харківщині співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України підірвалися в автомобілі на ворожій міні. Є загиблі та поранені.
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Анастасія Диняк