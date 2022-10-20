У Харківській ОВА назвали кількість окупованих населених пунктів у області

На Харківщині окуповані росіянами залишаються 2% території області. Про це пише «Радіо Свобода».

Так, голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що станом на 20 жовтня окупованими залишаються ще 2% Харківщини.

«На сьогоднішній час у нас деокуповано 544 населені пункти. І залишається під тимчасовою окупацією 32, це складає трохи менше 2%», – зазначив він.

За його словами, на деокупованих територіях триває розмінування.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на Харківщині співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України підірвалися в автомобілі на ворожій міні. Є загиблі та поранені.