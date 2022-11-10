11 листопада на Львівщині вимикатимуть світло

У п’ятницю, 11 листопада, на Львівщині знову діятиме графік погодинних обмежень електропостачання. Про це йдеться на сторінці «Львівобленерго» у Facebook.

Так, згідно з розпорядженням «Укренерго» у п’ятницю, 11 листопада, світло на Львівщині вимикатимуть з 15:00 до 20:00 год. Йдеться не про аварійне, а про планове обмеження електроенергії.

Зауважимо, що визначені погодинні графіки можуть застосовувати не в повному обсязі, тоді фактична тривалість вимкнень буде меншою, або ж світло вимикатимуть не у всіх.

Час виключення або включення може бути змінений на годину, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Крім того, під час повітряної тривоги працівники компанії не мають можливості перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж змінюватиме термін відсутності електроенергії.

Детальніше про те, чому у вас немає світла, можна дізнатися на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

0-800-30-15-68

067-333-15-68

050-460-15-68

093-170-15-68

093-170-15-68.

Нагадаємо, після атак РФ на енергосистему України жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії.

До стабілізації енергоринку України усіх закликають раціонально використовувати електроенергію та максимально обмежити її споживання у пікові години навантаження на енергосистему – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Підприємствам слід вимкнути рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години. І якщо є така можливість, то частково перейти на роботу вночі.

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