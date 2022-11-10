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10 листопада на Львівщині знову вимикатимуть світло

Ольга Денисяка

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У четвер, 10 листопада, у Львівській області будуть планові відключення світла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівобленерго.

Постачання електроенергії обмежать з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00.

Зазначимо, що мова йде про планові відключення світла. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі дивіться на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

Як відомо, після атак РФ на енергосистему України, жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії. До стабілізації енергоринку України усіх мешканців Львівської області закликають раціонально використовувати електроенергію та максимально обмежити її споживання у пікові години навантаження на енергосистему – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Підприємствам слід вимкнути рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години. І якщо є така можливість, частково перейти на роботу в нічний час.

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