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Окупанти мінують передмістя Маріуполя

Анастасія Диняк

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Російські військові почали заміновувати шляхи підступу до тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Так, за його даними, російські окупанти почали мінувати ґрунтові дороги та поля  по лінії Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське.

«Все вказує на прискорене та посилене укріплення міста», – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали будувати оборону навколо тимчасово окупованого Маріуполя. На двох місцевих заводах запустили виробництво бетонних протитанкових конструкцій – «зубів дракона».

Окрім того, до маріупольського порту вперше увійшли російські кораблі з будівельними матеріалами, ліками для військового шпиталю та амуніцією для окупантів на борту.

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