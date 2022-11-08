Відновили Золочівський замок, пошкоджений під час ракетного удару РФ

Частину Золочівського замку, яку пошкодила вибухова хвиля після «прильоту» російської ракети 14 червня, успішно відновили. Про це йдеться на сторінці Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького у Facebook.

Йдеться про ракетний удар по Львівщині, який здійснили російські окупанти ще 14 червня. Тоді бійці протиповітряної оборони у небі над Золочевом збили ракету. Її уламки впали на місцеву цегельню, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Про будь-які пошкодження Золочівського замку ніхто не повідомляв.

Втім 8 листопада Львівська національна галерея мистецтв, на балансі якої перебуває замок у Золочеві, заявила, що успішно відновила частину пошкоджено 14 червня пам’ятки.

Того дня вибуховою хвилею уразило надбрамний корпус Золочівського замку. У будівлі вибило 24 вікна, пошкодило підшивку даху й стелі у санвузлах, двері, відбито покриття й штукатурку на фасаді. Крім того, було порушено кріплення конструктивних елементів та покриття тимчасового даху над вежею.

Після обстеження стану пам’ятки адміністрація разом із проєктною організацією взялись відновлювати її.

«Станом на сьогодні всі заплановані ремонтні роботи завершено. Музей з радістю чекає вас до себе в гості», – кажуть у галереї мистецтв.

Хто саме виконував роботи і скільки коштів на це витратили, в адміністрації не уточнили.

Довідково: Золочівський замок – пам’ятка архітектури національного значення. Його збудували у 1634 році як оборону фортецю на кошти Якуба Собеського – батька короля Польщі та правителя Речі Посполитої Яна III Собеського.

Замок є зразком оборонної споруди неоголландського типу і належить до пам’яток, які поєднують функції оборони та житла. Примітно, що тут була система каналізації, яка збереглася до наших днів.

Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. З часів заснування збереглися вали, бастіони, частково надбрамний корпус, а равелін та міст реконструювали.

У замковому дворі збереглися донині лише Китайський палац, Великий житловий палац і значно перебудована у кінці XIX століття надбрамна вежа. В’їзна вежа, Китайський і Великий житловий палаци творять ренесансний ансамбль.

Золочівський замок входить до туристичного маршруту «Золота підкова Львівщини».

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Фото: Facebook ЛНГМ