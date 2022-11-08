ОСТАННІ НОВИНИ

У парку Франка реставрують 200-річну ротонду

Андрій Котенський

|

У парку імені Івана Франка почали реставрувати ротонду – круглу альтанку, якій вже близько 200 років. Роботи фінансуються коштом мецената. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами керівниці управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександри Сладкової, роботи із реновації споруди виконують реставратори ТОВ «Ренесанс» на замовлення ЛКП «Зелений Львів». Меценатом робіт став гуртовий ринок «Шувар». Вартість реставрації ротонди становить орієнтовно 600 тис. грн. Роботи планують завершити вже до кінця року.

Нагадаємо, у парку передбачено реставрувати ротонду, спланувати нові доріжки, створити фодне плесо та фонтан.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал