У парку Франка реставрують 200-річну ротонду

У парку імені Івана Франка почали реставрувати ротонду – круглу альтанку, якій вже близько 200 років. Роботи фінансуються коштом мецената. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами керівниці управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександри Сладкової, роботи із реновації споруди виконують реставратори ТОВ «Ренесанс» на замовлення ЛКП «Зелений Львів». Меценатом робіт став гуртовий ринок «Шувар». Вартість реставрації ротонди становить орієнтовно 600 тис. грн. Роботи планують завершити вже до кінця року.

Нагадаємо, у парку передбачено реставрувати ротонду, спланувати нові доріжки, створити фодне плесо та фонтан.

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