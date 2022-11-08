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На Луганщині підірвали ворожий склад із паливом

Наталя Дуляба

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У селі Діброва, що на околиці Луганщини, російські окупанти позбулися свого складу із пальним. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Рашисти розмістили свій склад із паливом у селі Діброва, що на околиці Луганської області. Поруч – Кремінна. Тепер пального на цій локації у них більше немає.

По складу влучно попрацювали бійці 140 окремого розвідбатальйону морської піхоти. Артилерійським ударом вони знищили російський склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ЗСУ взяли під свій вогневий контроль стратегічно важливу трасу Сватове – Кремінна. Вона є однією з головних транспортних артерій для постачання окупантів, а українській армії відкриває шлях на Старобільськ, Рубіжне і Сєвєродонецьк.

На напрямку Сватове – Кремінна зараз точаться постійні бої, окупанти регулярно обстрілюють українські позиції. Втім саме тут рашисти зазнають значних втрат в особовому складі. Як розповідав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, загиблих росіян тут ніхто не забирає, тому нові ворожі групи, яких кидають в атаку, йдуть просто по своїх трупах.

За останніми даними Генштабу, зараз російські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Додамо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти на окремих напрямках утричі збільшили інтенсивність бойових дій, проте українські захисники мужньо тримають оборону.

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