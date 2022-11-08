ЗСУ відбили наступ поблизу 10 населених пунктів, – Генштаб

Українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окрім того, протягом 7 листопада противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи Росії інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів з застосування ударних безпілотних літальних засобів з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стариця, ЧУгунівка, Фиголівка та Дворічанське;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Времівка, Новосілка, Нескучне та Новопіль;

на Запорізькому напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка та Степове.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню з РСЗВ постраждали населені пункти Вищетарасівка, Іллінка та Марганець Дніпропетровської області.