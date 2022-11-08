Мерія Львова не дозволила будувати кафе в зоні ЮНЕСКО

Виконавчий комітет Львівської міськради не дозволив приватному підприємству «Перлина Львова» збудувати кафе-бар у самому центрі міста біля ринку «Добробут». Відповідне рішення прийняли 8 листопада, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

ПП «Перлина Львова» відмовили у наданні містобудівних умов та обмежень на реконструкцію на пл. Князя Ярослава Осмомисла, 3 – пл. Звенигородській, 4. Тут зараз знаходиться об’єкт незавершеного будівництва, який підприємство хотіло розбудувати під чотириповерховий кафе-бар.

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Йдеться про територію, яка входить в охоронну зону ЮНЕСКО. Поруч – ринок «Добробут» та церква Матері Божої Неустанної Помочі. Реконструкцію хотіли проводити на земельній ділянці площею 0,015 га. Розбудований до чотирьох поверхів кафе-бар мав би прилягати з обох боків до сусідніх будівель.

Саму ділянку підприємство взяло в оренду ще в 2005 році. У 2011-му воно отримало дозвіл на будівельні роботи і з 2015 року, коли закінчився договір оренди, неодноразово зверталось у мерію по його продовження. Проте це питання не розглядали, бо місцеві мешканці виступали проти будівництва.

Оренду землі ПП «Перлина Львова» продовжили лише в 2019 році, на той момент тут вже була недобудована триповерхова будівля.

«Ми виїжджали на місце і щодо цього будівництва були досить жваві громадські дискусії. Місцеві мешканці висловлювали свої побоювання, що незавершений об’єкт будуть розбирати, лізти під землю і монтувати там якісь елементи, що все це може ставити під загрозу сусідні будівлі», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Зауважимо, що це питання вже розглядав виконавчий комітет, але жодного рішення так і не прийняв. Торік у серпні під час обговорення це будівництво активно захищала очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Із місцевими жителями конфлікт, як було попередньо відомо, нібито врегулювали.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «Перлина Львова» зареєстроване у Львові на пл. Звенигородській і займається нерухомістю. Керівником і засновником фірми є мешканець Зимної Води Володимир Синорацький.

Цікаво, фірма з такою ж назвою, ТзОВ «Перлина Львова» зареєстрована відразу поруч на пл. Князя Ярослава Осмомисла. Її власниками є львів’янин Борис Котюк і жовківчанка Галина Брезіцька.

Вона, як пишуть Наші гроші.Львів, є матір’ю Назарія Брезіцького – громадського активіста та кандидата у мери Львова. Він та низка афілійованих із ним фірм неодноразово фігурувала у скандалах через будівельні роботи без дозволів.

Журналісти додають, що до Володимира Синорацького ПП «Перлина Львова» володіла Ганна Котюк. Її пов’язують із співвласником ТзОВ «Перлина Львова» Борисом Котюком, адже вони обоє зареєстровані за однією адресою.

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