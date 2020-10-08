Самобуд біля ринку «Добробут»: суд заборонив будівельні роботи

Галицький районний суд заборонив проводити будь-які будівельні роботи ТОВ «Перлина Львова» на площі Князя Осмомисла, 3а, що поблизу ринку «Добробут». Днями за цієї адресою виявили самобуд. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Нещодавно неподалік ринку «Добробут» виявили самобуд. Його, як зазначали у мерії Львова, почали зводити за фіктивними документами, без жодного дозволу, розпочали заливати бетон і ставити каркас будівлі.

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Як повідомила директор юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, 7 жовтня ухвалою Галицького районного суду зупинено будівельні роботи на площі Князя Осмомисла, 3а.

«Галицький районний суд виніс ухвалу у справі за позовом Львівської міської ради до ТОВ «Перлина Львова» та фізичних осіб, згідно з якою заборонено відповідачам та будь-яким іншим фізичним особам: вчиняти будь-які зміни в структурні елементи об’єкта нерухомості, проведення підготовчих чи будівельних робіт, вчиняти будь-які реєстраційні дії чи правочини», – повідомила Гелена Пайонкевич.

Також розслідувати факт незаконного оформлення права власності на неіснуючу будівлю на площі Князя Ярослава Осмомисла у Львові взялися і поліцейські. Зокрема, на початку жовтня у поліцію надійшла заява з Галицької районної адміністрації щодо будівлі, розташованої на площі Князя Ярослава Осмомисла у Львові, на яку одним із суб’єктів підприємницької діяльності були незаконно оформлені документи про право власності.

«Згідно цих документів, на місці, де на даний час проводяться будівельні роботи, розташована споруда з нежитловими приміщеннями площею більше 860 квадратних метрів. Окрім того, як вказано у заяві, до Львівської міської ради не надходило будь-яких звернень щодо видачі містобудівних умов та обмежень за вказаною адресою», – зазначають у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Додамо, що зводить будівлю неподалік ринку «Добробут» фірма «Перлина Львова». Згідно із даними Youcontrol, співвласницею цієї фірми є Галина Брезіцька – мама кандидата на посаду мера Львова Назарія Брезіцького.

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Фото: поліція, Андрія Москаленка