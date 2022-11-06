За добу росіяни вбили в Україні двох цивільних

За минулу добу, 5 листопада, російські війська вбили в Україні двох мирних жителів та поранили ще шістьох цивільних. Про це повідомив у Телеграмі заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

За даними обласних військових адміністрацій, у Дніпропетровській області поранення отримав один мирний житель. У Донецькій області одна людина загинула та троє поранені. На Харківщині поранення дістав один цивільний. У Запорізькій області одна людина загинула та одна поранена.

Львівський портал повідомляв, що вночі 6 листопада російські війська обстріляли Запоріжжя. Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, забрали життя однієї людини.

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