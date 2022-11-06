Росіяни обстріляли Запоріжжя: одна людина загинула

Вночі 6 листопада російські війська обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв в Телеграмі.

У повідомленні йдеться, що ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, забрали життя однієї людини.

Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.

Додамо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, 5 листопада російські війська вдарили по 35 українських містах. Окупанти завдавали ракетих, авіаційни та ударів з РСЗВ.

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