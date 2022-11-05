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«Україна довіряє лише фактам», – МЗС про заяву Ірану щодо постачання дронів

Анастасія Диняк

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В Міністерстві закордонних справ України заявили, що будуть й далі докладати зусилля, щоб унеможливи використання Росію іранських дронів та попередили Тегеран про наслідки. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Так, Ніколенко наголосив, що це вперше, коли Іран визнав свою причетність до використання Росією дронів-камікадзе на території України, адже раніше будь-яка співпраця заперечувалася.

Речник додав, що українська сторона продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби «унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення критичної інфраструктури».

«У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії», – додав він.

Нагадаємо, 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Аабдоллахіан заявив, що Іран таки відправив до Росії «невелику кількість» безпілотників, однак це було за кілька місяців до початку повномасштабної війни в Україні.

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