На півдні загинув львівський пластун Тарас-Тимофій Гаврилишин

На війні загинув випускник львівського Пласту Тарас-Тимофій Гаврилишин, який пішов добровольцем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Пласту.
Так, Тарас-Тимофій Гаврилишин з позивним «Айсберг» добровольцем вступив до лав Збройних сил України та долучився до 45 артилерійської окремої бригади. На фронті він був з перших днів повномасштабного вторгнення.
Військовий загинув під час звільнення українських територій від російських окупантів на південному напрямку.
Довідка:
Вступив до Пласту в 1997 році. Належав до юнацького куреня ч. 15. ім. Павла Полуботка у Львові, а згодом до 25 куреня УСП «Чорноморці» ім. Святого Миколая.
Навчався у Львові, закінчив географічний факультет Львівського Національного університету ім. І. Франка.
Багаторічний активний інструктор із усіх ділянок практичного пластування. Один із головних інструкторів морського пластування, зокрема у вітрильництві, водному мандрівництві, піонірці, картографії, самозарадності.
Інструктор на Крайовому Морському таборі в Арґентині у 2018 році. Абсольвент табору «Лісова школа». Курінний 25 куреня УСП «Чорноморці» ім. Святого Миколая в Україні.
За багаторічне поширення ідеології українського мореплавства нагороджений медаллю 100-річчя прапора Військових морських сил Збройних сил України.
Займався прокладанням гірських маршрутів, був туристичним гідом по Карпатах. Останні кілька років професійно займався будівництвом сучасних човнів різних типів.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк