ОСТАННІ НОВИНИ

На півдні загинув львівський пластун Тарас-Тимофій Гаврилишин

Анастасія Диняк

|

На війні загинув випускник львівського Пласту Тарас-Тимофій Гаврилишин, який пішов добровольцем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Пласту.

Так, Тарас-Тимофій Гаврилишин з позивним «Айсберг» добровольцем вступив до лав Збройних сил України та долучився до 45 артилерійської окремої бригади. На фронті він був з перших днів повномасштабного вторгнення.

Військовий загинув під час звільнення українських територій від російських окупантів на південному напрямку.

Довідка:

Вступив до Пласту в 1997 році. Належав до юнацького куреня ч. 15. ім. Павла Полуботка у Львові, а згодом до 25 куреня УСП «Чорноморці» ім. Святого Миколая.

Навчався у Львові, закінчив географічний факультет Львівського Національного університету ім. І. Франка.

Багаторічний активний інструктор із усіх ділянок практичного пластування. Один із головних інструкторів морського пластування, зокрема у вітрильництві, водному мандрівництві, піонірці, картографії, самозарадності.

Інструктор на Крайовому Морському таборі в Арґентині у 2018 році. Абсольвент табору «Лісова школа». Курінний 25 куреня УСП «Чорноморці» ім. Святого Миколая в Україні.

За багаторічне поширення ідеології українського мореплавства нагороджений медаллю 100-річчя прапора Військових морських сил Збройних сил України.

Займався прокладанням гірських маршрутів, був туристичним гідом по Карпатах. Останні кілька років професійно займався будівництвом сучасних човнів різних типів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

всі статті
Львівський портал