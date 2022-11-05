На півдні загинув львівський пластун Тарас-Тимофій Гаврилишин

На війні загинув випускник львівського Пласту Тарас-Тимофій Гаврилишин, який пішов добровольцем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Пласту.

Так, Тарас-Тимофій Гаврилишин з позивним «Айсберг» добровольцем вступив до лав Збройних сил України та долучився до 45 артилерійської окремої бригади. На фронті він був з перших днів повномасштабного вторгнення.

Військовий загинув під час звільнення українських територій від російських окупантів на південному напрямку.

Довідка:

Вступив до Пласту в 1997 році. Належав до юнацького куреня ч. 15. ім. Павла Полуботка у Львові, а згодом до 25 куреня УСП «Чорноморці» ім. Святого Миколая.

Навчався у Львові, закінчив географічний факультет Львівського Національного університету ім. І. Франка.

Багаторічний активний інструктор із усіх ділянок практичного пластування. Один із головних інструкторів морського пластування, зокрема у вітрильництві, водному мандрівництві, піонірці, картографії, самозарадності.

Інструктор на Крайовому Морському таборі в Арґентині у 2018 році. Абсольвент табору «Лісова школа». Курінний 25 куреня УСП «Чорноморці» ім. Святого Миколая в Україні.

За багаторічне поширення ідеології українського мореплавства нагороджений медаллю 100-річчя прапора Військових морських сил Збройних сил України.

Займався прокладанням гірських маршрутів, був туристичним гідом по Карпатах. Останні кілька років професійно займався будівництвом сучасних човнів різних типів.