На Липинського зведуть масштабний ЖК із готелем та офісами

Виконавчий комітет Львівської міськради видав містобудівні умови та обмеження на будівництво масштабного житлового комплексу із апарт-готелем, офісами, магазинами і дворівневим паркінгом на вул. Липинського, 56. Відповідне рішення прийняли 4 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про про нове будівництво недалеко від кільця та «Епіцентру». Тут ТзОВ «Автостар Девелоп» зведе комплекс, який складатиметься із житла, апарт-готелю, торгово-офісних приміщень та дворівневого паркінгу.

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Майбутній комплекс розрахований на 222 квартир та 54 готельні номери. У дворівневому паркінгу облаштують 258 місць, ще 30 – на вулиці. Також забудовник планує відкрити тут приватний садок на кілька груп.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,89 га, яка входить у зону Г-2 – торгово-ділові зони відповідно до зонінгу Шевченківського району. Своїм рішенням виконком дозволив її забудувати на 38,5%.

Як видно на візуалізації, комплекс будуватиме компанія «Інтергал-Буд». Він складатиметься із низки будівель, об’єднаних між собою. Найвища з них матиме 16-17 поверхів (50,9 і 57,3 м), інші сягатимуть 6-8 поверхів (20,9 і 29,6 м).

Зауважимо, що це будівництво розглядали члени виконкому на засіданні 24 жовтня, однак жодного рішення не ухвалили через питання щодо розбудови соціальної інфраструктури мікрорайону. Тоді представник забудовника запевняв, що фірма готова власним коштом провести реконструкцію однієї з тамтешніх шкіл.

Зараз заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач розповів, що на нараді з профільними управліннями мерії і представниками рай адміністрації вирішили, що найдоцільніше буде зупинитись на реконструкції дитсадка на вул. Грінченка, 4-А. Саме цей проєкт запропонують забудовнику до реалізації.

«Будівля на Грінченка, 4-А має площу майже 4000 м кв, територія становить майже 1 га. Там є і дитячий садок і центр дитячої творчості. Але садочок працює в доволі обмеженому форматі, діють чотири групи. У нас є проєкт капітального ремонту цієї будівлі, який передбачає створення 200 додаткових місць у садку», – сказав Любомир Зубач.

Зі свого боку мер Андрій Садовий ще висунув пропозицію, аби в майбутньому комплексі на Липинського передбачили приміщення під медіатеку.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Автостар Девелоп» – будівельна фірма, зареєстрована за місцем майбутнього будівництва. Її засновниками є одеситка Юлія Іваницька, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Вімінал”» (киянин Олег Паракуда) та Фонд «Інтергалбудінвест».

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Візуалізація забудовника