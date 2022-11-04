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На Львівщині судитимуть ще трьох ухилянтів, які самостійно підробили документи

Анастасія Диняк

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До суду скерували справи щодо трьох військовозобов’язаних чоловіків, які самостійно підробили документи та намагалися втекти за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 40-річний житель Полтавщини, 37-річний одесит та 42-річний киянин самостійно внесли в посвідчення військовозобов’язаного неправдиві дані про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Фальшиві документи вони пред’явили під час перевірки у пункті пропуску «Краківець».

Усім трьох ухилянтям повідомили про підозру за ч.1 та ч.4 ст.358 (Підроблення та використанні завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до двох років обмеження волі.

Наразі досудові розслідування звершені, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

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