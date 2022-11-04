Апеляційний суд скасував арешт санаторію «Львів» у Брюховичах

Колегія суддів Львівського апеляційного суду скасувала арешт майна санаторію «Львів», яке минулого року було арештоване в рамках кримінального розслідування, як «предмет злочинного посягання», повідомляють Наші гроші. Львів.

Перепродаж

У 2020-му році власником десяти будівель санаторію площею майже 9,3 тис. кв. м стала «Компанія «Аста». Вона придбала нерухомість за 8,87 млн грн у ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Договір купівлі-продажу між сторонами затвердили у суді. Вже після того, як «Наші гроші. Львів» помітили, що пов’язаний із «Компанією «Аста» чоловік намагався продати комплекс через Olx.ua за 1,2 млн дол. Тобто іще до підписання угоди про продаж.

В оголошенні вказувалося, що майновий комплекс продається «як можливий інвестиційний проект, з можливістю відводу земельної ділянки… На ній планується розміщення заміського комплексу». Оприлюднені зображення свідчили, що на території санаторію планували масштабне житлове будівництво.

29 грудня 2020 року «Аста», вочевидь, продала санаторій, бо новим власником у майновому реєстрі за договором купівлі-продажу стало ТОВ «Цукрові розсипи».

Про власника санаторію

ТОВ «Цукрові розсипи» основним видом діяльності вказує «торгівлю цукром, шоколадом і кондитерськими виробами». За даними YouControl, фірма зареєстрована у 2020-му році. Наразі вона належить львів’янці Юлії Коць.

До вересня 2020-го ТОВка називалась «Ексмур» і була зареєстрована у Вишневому, Київської області. Першим власником і директором був Денис Столяревський із Херсону. Потім фірму переписали на Вадима Байла, і змінили місце реєстрації на іншу вулицю у Вишневому. У жовтні 2020-го власницею ТОВ «Цукрові розсипи» стала Світлана Мокрицька, а у вересні 2021-го – Юлія Коць.

Із червня 2021-го адресою фірми вказують ту, де розміщений санаторій «Львів» – Брюховичі, вулиця Курортна, 8.

Розслідування та скасування арешту

Санаторій «Львів» – це державна власність, а тому розпоряджатися ним повинен Фонд держмайна. Така думка слідчих вказана у судових документах. ГУ НП у Львівській області у червні 2021-го почало розслідування не зовсім легального, на їхню думку, перепродажу санаторію. Через це, за поданням прокуратури, комплекс минулоріч арештував Шевченківський районний суд Львова.

Втім адвокатка ТОВ «Цукрові розсипи» подала апеляційну скаргу на таке рішення. Вказувала, що ухвала про арешт була винесена без виклику представників фірми. Окрім цього, єдиним додатком до клопотання прокурора про накладення арешту є лише заява про вчинення злочину та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Таких доказів від прокуратури, на її думку, недостатньо, тому вона вважає рішення про арешт незаконним.

Колегія суддів Львівського апеляційного суду взяла це до уваги і арешт скасували. Тож наразі майже 9,3 тис. кв. м санаторію залишається в розпорядженні ТОВ «Цукрові розсипи».

Попри нового власника будівель, земельна ділянка, де розташований санаторій, із 2021-го належить Львівській міській раді. Із 2018-го землю орендує дочірнє підприємство «Санаторій «Львів» «Укрпрофоздоровниці».

Площа ділянки санаторію становить 4,06 га, а її цільове призначення – для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів.

Окрім власне санаторію, скасували арешт і на житловий будинок у понад сотню квадратів, що знаходиться поряд. Він належить забудовнику ТОВ «Перформенс». Ця фірма збудувала поруч із санаторієм житловий будинок. А от сусідню ділянку хоче забудувати ТОВ із подібною назвою «Перформенс 2», наразі компанії відмовили в отриманні містобудівних умов та обмежень.

Нагадаємо, що у Брюховичах під забудову зносять школу і понад 3.4 га лісу.

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