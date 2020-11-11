Санаторій у Брюховичах продали за 9 мільйонів гривень

Комплекс будівель санаторію «Львів», що у селищі Брюховичі поблизу Львова, продали за 9 млн грн ТОВ «Компанія «Аста». Про це Наші гроші. Львів дізналися з реєстру нерухомості.

Договори купівлі-продажу майнового комплексу на вулиці Курортна, 8 підписали ще у березні цього року. Власником будівель було ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Ще влітку минулого року на сайті Olx.ua з’явилось оголошення про продаж санаторію за 1,2 млн доларів. Втім після публікації у ЗМІ його одразу ж видалили.

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Вже у листопаді 2019 року ТОВ «Компанія «Аста» звернулося до суду, аби зобов’язати «Укрпрофоздоровницю» продати їм будівлі, споруди, інженерні мережі та інші основні засоби, що знаходяться на вул. Курортній, 8 за ціною 8,87 млн грн з ПДВ. Компанія також просила накласти арешт на майновий комплекс, посилаючись на публікації в медіа щодо його ймовірного продажу, однак суд відмовився.

Вже в лютому цього року сторони вирішили укласти мирову угоду. «Укрпрофоздоровниця» погодилася продати десять будівель санаторію (будівлі корпусів, адмінбудівля, їдальня, клуб, бібліотека, пральня, котельня, склади та гаражі) загальною площею майже 9,3 тис. кв. м за неповні 9 млн грн. Суд затвердив цю угоду 27 лютого 2020 року, а вже 6 березня підписали договір купівлі-продажу.

Покупець санаторію – київське ТОВ «Компанія «Аста» – належить одеській фірмі «Цільова комерція». Ще рік тому фірму контролював одесит Сергій Бойко через ТОВ «Велл Билд». Однак тепер «Цільова комерція» записана на іншу фірму – «М10 Девелопмент», а її засновницею є Людмила Пасько.

Минулорічне оголошення про продаж санаторію на Olx.ua розмістила людина з іменем та телефоном, що відповідає даним Олексія Віговського. Нещодавно він розмістив оголошення про пошук роботи, де вказав поточним місцем праці «ООО Well Build», тобто згадану вище компанію Сергія Бойко «Велл Билд». Попереднім керівником «Велл Билд», за даними YouControl, був саме Олексій Віговський.

«Випливає, що інформацію про продаж санаторію на Olx.ua розмістив працівник компанії ще до підписання офіційної угоди. А сума продажу в результаті є в 3,5 рази меншою, аніж була вказана на сайті Olx.ua», – резюмує видання.

«Укрпрофоздоровниця» орендувало під санаторієм понад 4 га. Однак нещодавно, у жовтні, депутати Брюховицької селищної ради проголосували за те, щоб припинити дію договору оренди у зв’язку з порушенням умов договору. Як розповів селищний голова Володимир Доманський, за оренду заборгували приблизно 300 тис. грн.

Новий власник будівель санаторію, за його словами, взагалі не звертався до селищної ради, а тому плани компанії щодо освоєння території невідомі. «Це землі оздоровчого призначення, там можна будувати лікарню, санаторій тощо», – повідомив Володимир Доманський.

В оголошенні на Olx.ua вказувалося, що майновий комплекс продається «як можливий інвестиційний проект, з можливістю відводу земельної ділянки… На ній планується розміщення заміського комплексу». Оприлюднені зображення свідчили, що на території санаторію планували масштабне житлове будівництво.

Ілюстрації: Наші гроші. Львів