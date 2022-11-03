Після перевірки в Україні МАГАТЕ спростувало закиди Росії про «брудну бомбу»

Після гучних заяв Росії про підготовку в Україні «брудної бомби» експерти Міжнародного агентства з атомної енергії провели перевірку на трьох українських об’єктах. Жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів вони не виявили. Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаель Гроссі, опублікованій 3 листопада.

Так, на письмове прохання України інспектори МАГАТЕ здійснили перевірку трьох об’єктів: Інституту ядерних досліджень у Києві, Східного гірничо-збагачувального комбінату в Жовтих Кодах і Виробничого об’єднання «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі.

Саме тут, за версією РФ, нібито займались виготовленням «брудної бомби». Про те, що з перевіркою на ці об’єкти прибуло МАГАТЕ на прохання України, стало відомо 31 жовтня.

«За останні кілька днів інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і отримали безперешкодний доступ до місць. На підставі оцінки наявних на сьогодні результатів та інформації, наданої Україною, агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування», – йдеться в заяві МАГАТЕ.

Інспектори також відібрали зразки довкілля для аналізу. Завдяки ньому можна дізнатись про минулу та поточну діяльність, пов’язану з поводженням з ядерними матеріалами.

«Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якнайшвидше ми повідомимо про результати відбору проб довкілля», – сказав Рафаель Гроссі.

Разом із тим він підкреслив, що МАГАТЕ залишається готовим проводити подальші перевірки в Україні, щоб доводити відсутність тут незаявленої діяльності та ядерних матеріалів і «таким чином запобігти будь-якому зловживанню».

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сєргей Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України. І Київ, і Захід такі твердження відкидали.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що оскільки Кремль говорить про «українську брудну бомбу», то це означає, що сама Росія готова вдатись до такого роду провокацій. За його словами, РФ йде на новий рівень ескалації у війні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зі свого боку заявив, що російські звинувачення про «плани» України застосувати «брудну бомбу» є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження.

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