МАГАТЕ почала інспекцію об’єктів в Україні після заяви РФ про «брудну бомбу»

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії розпочали інспекцію двох ядерних об’єктів в Україні після заяв Росії про «брудну бомбу». Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

В понеділок, 31 жовтня, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що фахівці вже розпочали верифікаційну діяльність на двох об’єктах в Україні у відповідь на письмове звернення українського уряду з проханням направити туди своїх інспекторів.

Як кажуть в агентстві, свій запит Україна подала після звинувачень Росії у виготовленні «брудних бомб» на двох об’єктах, які є під гарантіями МАГАТЕ.

«Метою візитів є виявлення будь-якої можливої ​​незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою «брудних бомб». Місяць тому МАГАТЕ перевірило одне з двох місць, і там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів», – йдеться в повідомленні.

Водночас Рафаель Гроссі додав, що перші висновки щодо перевірок на цих двох українських об’єктах надасть ще цього тижня.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України. І Київ, і Захід такі твердження відкидали.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що оскільки Кремль говорить про «українську брудну бомбу», то це означає, що сама Росія готова вдатись до такого роду провокацій. За його словами, РФ йде на новий рівень ескалації у війні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зі свого боку заявив, що російські звинувачення про «плани» України застосувати «брудну бомбу» є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.