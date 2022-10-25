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Валерій Залужний: «Мені байдуже, що вигадує Росія, аби вбивати українців. Я буду захищати свій народ і свою країну»

Наталя Дуляба

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про брехню Росії щодо «брудної бомби» і ситуацію на фронті:

Поспілкувався з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Запевнив, що російські звинувачення про “плани” України застосувати “брудну бомбу” є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження.

Єдина зброя “масового ураження”, яка у нас є, – це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога. Підкреслив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, домівки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує Росія для того, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну.

Під час інформування генерала Міллі про оперативну ситуацію я зауважив, що Збройні Сили України проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот і вигідних рубежів. Ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована.

Росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману щодо своїх реальних намірів, однак ці спроби зазнають невдачі – ми бачимо реальний стан справ і належним чином реагуємо.

У відповідь на запитання свого американського колеги про способи і засоби протидії масованим атакам БПЛА типу Shahed-136 я поділився нашим досвідом, який, сподіваюся, стане корисним країнам-партнерам.

Довіра і взаємна підтримка є основою наших партнерських взаємин і запорукою прийдешньої перемоги».

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