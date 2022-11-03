На війні загинув боєць львівської тероборони Андрій Біляк

У п’ятницю, 4 листопада, Львів проведе в останню путь 37-річного Андрія Біляка, який захищав Україну у складі 125 бригади територіальної оборони. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Львів’янин Андрій Біляк загинув 29 жовтня. Поховають його на Личаківському цвинтарі 4 листопада.

Чин похорону відбудеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка воїна

Андрій Біляк (29.11.1984 – 29.10.2022) навчався у ліцеї №81 імені Петра Сагайдачного. Закінчив «Львівську політехніку» за спеціальністю «Комп’ютерні науки».

У мирний час працював менеджером на підприємстві «ЕСО-Автотехнікс». Захоплювався риболовлею та автомобілями.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії став на захист України від окупантів. Воював у лавах 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

У Андрія Біляка залишилися дружина, дві доньки, батьки та брат.

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