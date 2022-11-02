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США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї

Ольга Денисяка

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Сполучені Штати заявили, що не бачать жодних ознак підготовки Росією до застосування ядерної зброї. Про це заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.

«Ми чітко дали зрозуміти, що коментарі Росії про потенційне застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно. Ми продовжуємо це відстежувати і не бачимо жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до такого застосування», – заявив Кірбі.

Як відомо Володимир Путін неодноразово у своїх виступах погрожував застосуванням ядерної зброї, коли говорив про війну з Україною. Востаннє це було 21 вересня, після того, як оголосив часткову мобілізацію і підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях.

Водночас США попередили Кремль про катастрофічні наслідки за застосування ядерної зброї.

11 жовтня у НАТО заявили, що поки не бачить ознак до підготовки Росією ядерного удару.

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