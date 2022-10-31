З українських портів вийшли ще 12 суден з зерном

З одеських портів вийшли ще 12 суден гуманітарним коридором який погодили ООН та Туреччина. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури в Facebook.

Так, у понеділок, 31 жовтня, з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Зокрема й балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Зазначимо, що це вже сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН.

Окрім того, прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників РФ.

Нагадаємо, раніше ООН, Туреччина та Україна погодили на понеділок, 31 жовтня, план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах, в рамках зернової угоди.

Що цьому передувало

Вранці 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада спочатку сказала, що то «російські кораблі відбивали атаку дронів».

Згодом Міноборони РФ заявило, що ЗСУ атакували дронами окупований Севастополь і пошкодили тральщик «Іван Голубець». Цей випадок росіяни назвали «терактом», який Україна нібито готувала «під керівництвом британських фахівців».

Дещо пізніше представник російського Міноборони Ігор Конашенков оголосив, що ціллю атаки стали кораблі Чорноморського флоту, які були залучені до забезпечення безпеки зернового коридору.

Конашенков також звинуватив військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито «терактів» на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Він заявив, що британські військові з цього ж підрозділу провели підготовку українських військ до «нападу» на Севастополь вранці 29 жовтня, і що нібито ці британські військові перебувають в українському Очакові.

Міноборони Британії назвало звинувачення РФ вигадками епічного масштабу.

Вибухи в окупованому Севастополі стали надуманим приводом для Кремля, щоб заблокувати «зернову угоду».

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