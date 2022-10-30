Зеленський очікує виключення рашистів із G20 за вихід з «зернової угоди»

Президент України закликав світ до жорстоеої міжнародної реакції на рівні ООН і на рівні «Великої двадцятки» за провокування голоду у світі через вихід Росією із «зернової угоди». Про це заявив Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

За словами Володимира Зеленського, Росія зривала «Зернову угоду», ще з вересня, і сьогоднішні приводи лише надумані.

«Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява – заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством. Від вересня й по сьогодні в зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії», – повідомив Володимир Зеленський.

У морі застрягло зерна для семи мільйонів людей.

«От буквально сьогодні понад 2 мільйони тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства.

Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам, інші – дуже різні країни, з різних частин світу… Але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт.

Я підкреслюю: це рішення було ухвалене Росією очевидно у вересні. Тільки про це може свідчити ця черга із суден із продовольством у морі», – наголосив він.

Президент також нагадав, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших Військово-Морських силах. Якраз по тих силах, які й гарантують безпеку зерновому коридору, а відтак Україна очікує жорсткої реакції світу на дії рашистів.

«Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція. Як на рівні ООН, так і на інших рівнях. Зокрема й на рівні «Великої двадцятки». Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у «двадцятці».

Усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом… Російські терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти», – сказав Володимир Зеленський

Що цьому передувало

Вранці 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада спочатку сказала, що то «російські кораблі відбивали атаку дронів».

Згодом Міноборони РФ заявило, що ЗСУ атакували дронами окупований Севастополь і пошкодили тральщик «Іван Голубець». Цей випадок росіяни назвали «терактом», який Україна нібито готувала «під керівництвом британських фахівців».

Дещо пізніше представник російського Міноборони Ігор Конашенков оголосив, що ціллю атаки стали кораблі Чорноморського флоту, які були залучені до забезпечення безпеки зернового коридору.

Конашенков також звинуватив військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито «терактів» на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Він заявив, що британські військові з цього ж підрозділу провели підготовку українських військ до «нападу» на Севастополь вранці 29 жовтня, і що нібито ці британські військові перебувають в українському Очакові.

Міноборони Британії назвало звинувачення РФ вигадками епічного масштабу.

Вибухи в окупованому Севастополі стали надуманим приводом для Кремля, щоб заблокувати «зернову угоду».

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