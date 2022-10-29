Україна обрала льотчиків для навчань на іноземних винищувачах

Повітряні Сили вже визначили групу льотчиків, які готові освоювати сучасні винищувачі західного типу. Тепер справа за партнерами, вони мають визначитись, які саме літаки готові передати Україні. Про це 29 жовтня повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат підтвердив, що система ППО України поступово посилюється іноземним озброєнням: зенітними ракетними комплексами, гарматами. Водночас він пояснив, що система протиповітряної оборони держави – це не лише зенітне озброєння, яке стріляє з землі, вона складається також із винищувального прикриття.

«Винищувачі – це найдорожча річ. Вони мають великий спектр ракет, які можуть працювати на різних дальностях. На жаль, сьогоднішня авіація, МіГи та Су ще радянських зразків (крайній ми отримали в 1991 році), не відповідає військовим загрозам, які нині несе країна-окупант, обстрілюючи Україну потужними крилатими ракетами. Тому питання винищувачів західного зразка, можливо, F15, F16 є дуже нагальним, його потрібно піднімати. Працюють на всіх напрямках і дипломатія, і військово-політичне керівництво для прискорення темпів такого цього забезпечення», – сказав він.

Речник Повітряних Сил відзначив, що така сучасна авіація потребує оновленої інфраструктури на аеродромах, відповідного обслуговування та кваліфікованих пілотів. При цьому він підкреслив, що Україна отримуватиме такі винищувачі теж поступово, аби могти їх ефективно застосовувати.

«Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук визначив групу – це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати і навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери. Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом», – наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що на розгляд Конгресу США подали законопроєкт про підготовку українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах.

Згодом начальник штабу Військово-повітряних сил США натякнув, що американці можуть відправити в Україну винищувачі західного виробництва.

В кінці липня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна розглядає можливість передачі Україні 11 винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх експлуатувати.

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