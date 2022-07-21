Генерал США натякнув на передачу Україні західних винищувачів

Начальник штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун на Форумі з безпеки в Аспені натякнув, що американці незабаром можуть відправити в Україну винищувачі західного виробництва. Про це пише Українська правда з посиланням на Politico.

«Є американські, є Gripen із Швеції, є Eurofighter чи Rafales. Отже є ціла низка різних систем озброєння, які могли б вирушити в Україну», – сказав Чарльз Браун.

За його словами, заплановані до передачі літаки не будуть російського виробництва.

«Чого я не можу вам сказати, це те, які саме літаки відправляться в Україну», – відзначив американський генерал.

Зауважимо, що 16 липня президент Володимир Зеленський заявив, що оборонний бюджет США передбачатиме додаткову допомогу Україні, зокрема для авіації.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці червня стало відомо, що на розгляд Конгресу США подали законопроєкт про підготовку українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах.

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