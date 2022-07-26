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Словаччина може дати Україні 11 винищувачів Міг-29

Наталя Дуляба

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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у понеділок заявив, що країна розгляне можливість передачі Україні одинадцяти винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх експлуатувати. Про це пише Європейська правда з посиланням на Sky news.

На пресконференції в Братиславі з главою Міноборони Великої Британії Беном Воллесом Ярослав Надь сказав, що з кінця серпня словацькі Військово-повітряні сили припинять експлуатацію МіГ-29, після чого Чехія та Польща візьмуть на себе захист повітряного простору Словаччини.

«Одразу після того, як ми приземлимо МіГ-29, а чехи й поляки візьмуть на себе контроль за повітряним простором (Словаччини, – ред.), ми зможемо обговорити майбутнє МіГ-29», – зазначив міністр оборони Словаччини.

Він підкреслив, що Братислава не може просто віддати літаки без заміни або грошей – один МіГ-29 коштує приблизно 35 мільйонів євро.

«Ми відкриті до обговорення того, щоб пожертвувати ці МіГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не ухвалене», – додав Надь.

Зазначимо, ще на початку липня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

Крім того, начальник штабу Військово-повітряних сил США натякнув, що американці незабаром можуть відправити в Україну винищувачі західного виробництва.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці червня стало відомо, що на розгляд Конгресу США подали законопроєкт про підготовку українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах.

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