Кремлівська агентка не встигла передати дані про авіацію ЗСУ на півдні

Спецслужби спіймали у Миколаєві російську агентку до того, як вона встигла передати ворогу інформацію про авіацію ЗСУ на півдні України. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Так, агентка Кремля збирала розвіддані про місця базування і переміщення українських військових у прифронтових районах на півдні. Насамперед вона передавала інформацію щодо переміщення військової техніки ЗСУ, в тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області.

Також зрадниця передавала ворогу локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

«Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю на спробі передачі ворогу розвідувальної інформації. Тим самим вони запобігли реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку», – кажуть у спецслужбі.

Встановлено, що затриманою є мешканка Миколаєва, яку після початку повномасштабного вторгнення завербували спецслужби РФ. У поле зору агресорів вона потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювала серед свого оточення.

Для комунікації з російським «куратором» жінка використовувала анонімні месенджери, а передачу закритих даних здійснювала у вигляді електронних фото з описом місцевості.

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Під час обшуків за місцем проживання зрадниці правоохоронці виявили засоби зв’язку із доказами конспіративного листування з ворогом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, фігурантці справи оголосили підозру, а суд помістив її під варту. Наразі триває слідство.

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