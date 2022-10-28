ОСТАННІ НОВИНИ

Кремлівська агентка не встигла передати дані про авіацію ЗСУ на півдні

Наталя Дуляба

|

Спецслужби спіймали у Миколаєві російську агентку до того, як вона встигла передати ворогу інформацію про авіацію ЗСУ на півдні України. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Так, агентка Кремля збирала розвіддані про місця базування і переміщення українських військових у прифронтових районах на півдні. Насамперед вона передавала інформацію щодо переміщення військової техніки ЗСУ, в тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області.

Також зрадниця передавала ворогу локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

«Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю на спробі передачі ворогу розвідувальної інформації. Тим самим вони запобігли реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку», – кажуть у спецслужбі.

Встановлено, що затриманою є мешканка Миколаєва, яку після початку повномасштабного вторгнення завербували спецслужби РФ. У поле зору агресорів вона потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювала серед свого оточення.

Для комунікації з російським «куратором» жінка використовувала анонімні месенджери, а передачу закритих даних здійснювала у вигляді електронних фото з описом місцевості.

Натисніть на зображення для збільшення

Під час обшуків за місцем проживання зрадниці правоохоронці виявили засоби зв’язку із доказами конспіративного листування з ворогом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, фігурантці справи оголосили підозру, а суд помістив її під варту. Наразі триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал