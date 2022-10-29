27 школярів у Львові отримають по 15 тисяч гривень. Список

Цьогоріч 27 школярів-переможців конкурсу підтримки обдарованої молоді отримають із бюджету Львова по 15 тисяч гривень премії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Зазначимо, що Львів щороку відзначає талановитих учнів, які стали переможцями олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів, учасниками науково-пошукових конференцій. За досягнення із міського бюджету школярам виплачують одноразову премію.

Також у Львові виплачують по 15 тисяч гривень фінансової винагороди випускникам, які набирають найвищі бали на ЗНО. Цьогоріч таких було 42 людини.

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