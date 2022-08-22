У Львові відмінники отримають премії за найвищі бали з Мультитесту

Випускникам львівських шкіл, які набрали 600 балів на Мультитесті, виплатять по 15 тисяч гривень премії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом 42 львівських школярі отримали максимальних 600 балів з 3 предметів на національному мультипредметному тесті: 40 навчались у міських закладах освіти, а 2 – у приватних. Всі вони отримають по 15 тис. грн.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області 1426 учасників національного мультипредметного тесту, який цьогоріч заміняє традиційне ЗНО, отримали максимальні 200 балів за іспит. Це – найбільше серед всіх областей в Україні.

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