З ПриватБанку звільнили героя «батальону Монако» Лебединця

Наглядова рада державного ПриватБанку прийняла рішення про звільнення першого заступника голови правління банку Ігоря Лебединця за його бажанням – топ-менеджер відпочивав на Лазурному березі Франції вже під час великої війни, використовуючи службове авто, пише Економічна правда.

Заява Лебединця про звільнення за власним бажанням набрала чинності з 28 жовтня.

У фінустанові розповіли, що наглядова рада АТ КБ «ПриватБанк» провела внутрішню перевірку фактів та обставин, пов’язаних із використанням Лебединцем транспортного засобу банку під час його відпустки за кордоном, про що йшлося у розслідуванні УП.

Лебединцю подякували за внесок у розвиток банку та побажали подальших успіхів.

Як відомо журналісти зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного ПриватБанку Ігоря Лебединця.

На розслідування відреагував голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Хочу поцікавитись у Ігоря Лебединця, члена правління «Приватбанку», 100 % акцій, якого належить державі, яка змушена вести війну в той час, як член правління державного банку напружено наближає нашу перемогу в … Монако. Як ви, пане Ігоре? Службовий транспорт не підводить, годують добре, безпілотники не турбують, сонцезахисного крему вистачає? Хвилюємось тепер за вас дуже-дуже, як ви там – в Монако! Спите?», – написав Пишний у Facebook.

ПриватБанк пообіцяв власне розслідування, чому член його правління у батальйоні «Монако»

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