ПриватБанк обіцяє розслідування, чому член його правління у батальйоні «Монако»  

У державному ПриватБанку проведуть перевірку щодо перебування заступника голови правління фінустанови Ігора Лебединця за кордоном. Про це Економічній правді повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

У банку заявили, що проінформовані про публікацію розслідування Української правди, у якому журналісти зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного ПриватБанку Ігоря Лебединця.

«Ігор Лебединець, заступник голови правління (з питань реорганізації та проблемних активів), перебував у офіційній відпустці з 17 серпня по 5 вересня на момент зйомок матеріалу для цієї публікації», – заявили у пресслужбі.

Також у фінустанові додали, що топ-менеджер поінформував про свою відпустку та поїздку за кордон, яка була першою з початку російської агресії.

Від так, банк проводить внутрішню перевірку, аби повністю оцінити ситуацію та забезпечити дотримання всіх норм законодавства та внутрішніх регулятивних документів.

«ПриватБанк повністю дотримується зобов’язань гарантування найвищого рівня цілісності, етичних стандартів та корпоративного управління у своїй щоденній діяльності», – резюмували у заяві.

ЕП також звернулася до пресслужби банку з питаннями про те, на якій підставі Ігор Лебединець зміг перетнути кордон України, а також про суму винагороди (зарплати, премії та інших платежів), яку він отримав від початку року. У ПриватБанку ці питання залишили без відповіді.

Натомість, відповідно до опублікованої звітності фінустанови, розмір загальної винагороди заступників голови правління банку у серпні цього року коливався в межах від 747 608 грн до 1 350 363 грн. При цьому, ці дані банк подає знеособлено, тобто дізнатися скільки саме отримав Лебединець неможливо.

На розслідування відреагував голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Хочу поцікавитись у Ігоря Лебединця, члена правління «Приватбанку», 100 % акцій, якого належить державі, яка змушена вести війну в той час, як член правління державного банку напружено наближає нашу перемогу в … Монако. Як ви, пане Ігоре? Службовий транспорт не підводить, годують добре, безпілотники не турбують, сонцезахисного крему вистачає? Хвилюємось тепер за вас дуже-дуже, як ви там – в Монако! Спите?», – написав Пишний у Facebook.

Як відомо журналісти зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного ПриватБанку Ігоря Лебединця.

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