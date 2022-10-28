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Україна отримає новий пакет військової допомоги від США. Деталі

Наталя Дуляба

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Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. Про це 28 жовтня під час брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, у новий пакет військової допомоги вартістю 275 мільйонів доларів увійдуть боєприпаси до систем HIMARS, високоточні артилерійські снаряди, дистанційні системи мінування, броньовані машини HMMWV, а також засоби військового супутникового зв’язку.

Як уточнив журналіст української служби «Голосу Америки» Остап Яриш, анонсована допомога Україні складатиметься з:

  • додаткових ракет до HIMARS;
  • 2000 протитанкових снарядів калібру 155 мм;
  • 500 високоточних снарядів калібру 155 мм;
  • 1300 протитанкових систем;
  • 125 бронемашин Humvee;
  • стрілецької зброї та набоїв до неї;
  • антен для супутникових комунікацій.

Нагадаємо, перед цим надання Україні чергового пакету військової допомоги США оголосили 14 жовтня. Тоді йшлося про зброю і боєприпаси на 725 мільйонів доларів. На початку жовтня Штати заявили про військову допомогу ЗСУ на 625 мільйонів доларів.

А наприкінці вересня США виділили нову оборонну допомогу Україні на 1,1 млрд доларів. Вона включала додаткові системи HIMARS, сотні броньованих транспортерів, радарів та систем протидії дронам.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні військової допомоги на понад 17 млрд доларів.

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