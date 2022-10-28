Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу, – ISW

Президент терористичної Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що є несумісним із переговорами між РФ і Україною, і переслідує мету знищити українську державу, пише Українська правда опираючись на дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Путін заявив, що «єдиною реальною гарантією українського суверенітету» може бути тільки Росія, яка «створила» Україну», – про це 27 жовтня заявив російський диктатор під час звернення до рашистів.

Його заяви відкидають юридичний факт, що Російська Федерація визнала суверенітет України, і що український народ існує як окрема нація.

«Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави довільними історичними обставинами, свідчить про його незмінну мету знищити українську державу і стерти поняття українського народу», – йдеться у заяві ISW.

Основні висновки аналітиків інституту:

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати суверенітет України у спосіб, який є принципово несумісним із серйозними переговорами.

Високопоставлений російський чиновник пригрозив, що Росія може націлитися на західні комерційні супутники, які підтримують Україну.

Війська РФ продовжують проводити оборонні приготування вздовж східного берега Дніпра в Херсонській області.

Окупанти продовжують наступальні дії у Донецькій області.

Російські військові розіслали мобілізаційні повістки іноземним громадянам, які працюють у Росії.

Угруповання «Вагнера» Євгена Пригожина, можливо, продовжує розвивати свої можливості ведення повітряних боїв і має на озброєнні більш складну техніку на рівні зі звичайними російськими збройними силами.

Представники російської та окупаційної адміністрацій почали вилучати мобільні телефони у мешканців окупованих Росією територій для забезпечення так званих «правоохоронних та оперативних заходів безпеки».

Як відомо, 27 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що немає жодного політичного сенсу в ядерному ударі по Україні.

Президент США Джо Байден висловив скептицизм щодо коментаря президента Росії Владіміра Путіна про те, що він не мав наміру використовувати ядерну зброю в Україні.

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