Угорський уряд пообіцяв змінити скандальний підручник із пропагандою про війну в Україні

Уряд Угорщини пообіцяв виправити ситуацію з провокативним змістом онлайн-підручника з географії для 8-класників, у якому російську агресію проти України трактують як громадянський конфлікт, який роздмухують Росія, ЄС і США. Про це пише Європейська правда з посиланням на видання InfoPost.

Держсекретаріат освіти випустив доручення, за яким сторінку з інформацією, яка викликала хвилю обурення, з онлайн-підручника мають вилучити.

Як зазначила голова Української асоціації «Єдність» Вікторія Петровська, державний секретаріат ще не звертався до них із проєктом нової редакції тексту.

«З розмови з представниками урядового кабінету освіти нам видається, що до цієї частини підручника восьмикласники дійдуть у лютому-березні», – зазначила вона.

За інформацією Infopost, скандальну редакцію підручника було затверджено ще в 2018 році, тобто вже після початку російської агресії 2014, але ще до вторгнення 24 лютого 2022 року.

Як писав Львівський портал, в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8 класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний «запрограмувати» школярів на вороже ставлення до України.

У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія не причетна.

Допис супроводжується малюнком, на якому Україну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. Школярів при цьому запитують: «Кому (з них) має належати Україна?».

У відповідь в МЗС виступили з вимогою якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в угорському підручнику.

Нагадаємо, зважаючи на політику одіозного прем’єра Угорщини Віктора Орбана українці почали вважати цю країну ворожою. Детальніше читайте за цим посиланням.

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