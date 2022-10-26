Ще 12 територіальних громад Львівщини отримали нові «школярики»

У середу, 26 жовтня ще 12 громад Львівщини отримали нові «школярики». Їх закупили замість тих, які вилучили на потреби війська, а також тих, у яких завершується термін експлуатації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що загалом Львівщина централізовано придбала 126 автобусів для територіальних громад області. Перші 25 автобусів передали 19 жовтня. Сьогодні ж відбулася передача другої партії транспорту.

«Дякую усім, хто долучився до придбання цих автобусів, адже ми воюємо заради нашого майбутнього – наших дітей. Це автобуси українського виробництва, деталі до них виготовляють понад сотня заводів по усій Україні, зокрема декілька підприємств зі Львівщини. Дякую команді Львівської ОВА, яка ініціювала звернення до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови №590, які дозволили закупити ці автобуси за кошти обласного бюджету та співфінансування громад, дякую уряду за підтримку у цьому питанні, а також громадам за розуміння та долучення коштами», – наголосив очільник області.

Також Максим Козицький додав, що цьогоріч близько сотні шкільних автобусів вилучили на потреби армії, ще близько 170 потребують заміни через тривалість експлуатації. До кінця року потребу у транспорту для підвезення учнів в області планують закрити на 80%.

Шкільні автобуси, які закупили зусиллями обласного бюджету та за співфінансування громад, мають необхідну комплектацію для перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

Сьогодні автобуси отримали такі громади: Новояричівська, Солонківська, Буська, Підкамінська, Поморянська, Журавненська, Миколаївська, Моршинська, Белзька, Великомостівська, Лопатинська та Радехівська.

Раніше повідомлялось, що один школярик обійдеться Львівщині щонайменше у 60 тисяч доларів.

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