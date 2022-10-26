Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок оголосив про передання Україні двох додаткових реактивних систем залпового вогню MARS і чотирьох гаубиць Panzerhaubitze 2000. Про це Штайнмаєр сказав на брифінгу Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише Українська правда.

«Незабаром буде поставлено дві сиспеми MARS і чотири гаубиці», – сказав Штайнмаєр, додавши, що Німеччина продовжить допомагати Україні системами протиповітряної оборони.

Також президент Німеччини сказав, звертаючись до Зеленського: «Я згоден з вами, що потрібен справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може спричинити нову війну».

Нагадаємо, в середині жовтня Німеччина анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.

Раніше Україна підтвердила отримання першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T та ще чотирьох HIMARS від США. Система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.

Як повідомляв Львівський портал, перші РСЗВ HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали США, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Збройні сили України за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS вже знищили 50 складів боєприпасів окупантів.

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