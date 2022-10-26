ОСТАННІ НОВИНИ

Німеччина передала Україні ще дві MARS II та чотири артустановки

Ольга Денисяка

|

Німеччина передала Україні ще чотири артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню MARS II. Про це повідомили на сайті уряду Німеччини.

Загалом Україна отримала від Німеччини вже 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000 та 5 РСЗВ Mars II та. Крім того, за останній тиждень німці також передали два надводні дрони.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня уперше з початку повномасштабної війни прибув до України з візитом, аби висловити державі свою підтримку.  Під час візиту до України президент Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв главі держави Володимиру Зеленському швидке постачання нових німецьких систем ППО.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал