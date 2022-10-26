Німеччина передала Україні ще дві MARS II та чотири артустановки

Німеччина передала Україні ще чотири артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню MARS II. Про це повідомили на сайті уряду Німеччини.

Загалом Україна отримала від Німеччини вже 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000 та 5 РСЗВ Mars II та. Крім того, за останній тиждень німці також передали два надводні дрони.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня уперше з початку повномасштабної війни прибув до України з візитом, аби висловити державі свою підтримку. Під час візиту до України президент Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв главі держави Володимиру Зеленському швидке постачання нових німецьких систем ППО.

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