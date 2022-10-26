«Значно жахливіше, ніж ми уявляємо»: Штайнмаєр про ситуацію Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був шокований руйнуваннями, спричиненими російським вторгненням в Україну. Про це повідомляє hromadske.

«Звичайно, будь-хто, хто вміє думати та має співчуття, хоче, щоб бойові дії в Україні закінчилися… Це все набагато жахливіше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині», – розповів Штайнмаєр німецькому виданню Tagesschau.

Він сказав, що наразі не бачить ознак того, що переговори між рф та Україною відбудуться найближчим часом. Він сумнівається, що москва зможе домовитися про мир з Україною і Заходом.

Як пише Spiegel, під час візиту до України президент Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв главі держави Володимиру Зеленському швидке постачання нових німецьких систем ППО.

«Більше реактивних систем залпового вогню типу Mars II та додатково чотири самохідні гаубиці 2000 будуть передані Україні найближчими днями», – заявив він.

Видання пишуть, що Штайнмаєр був змушений пройти в укриття під час повітряної тривоги на Чернігівщині. Там він перебував разом з українцями.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня прибув до України з візитом, аби висловити державі свою підтримку. Він приїхав уперше з початку повномасштабної війни. Президент Німеччини прибув із раптовим візитом, це його перша поїздка до країни після повномасштабного вторгнення росії, писав Reuters із посиланням на німецьку телекомпанію ntv.

Штайнмаєр планував приїхати в Україну минулого четверга, 20 жовтня. Але тоді візит скасували із міркувань безпеки. Натомість президенти України та Німеччини провели телефонну розмову 20 жовтня.

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